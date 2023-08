Blufpoker met dure gevolgen: waarom PSG balorige Kylian Mbappé vandaag een cadeautje van 40 miljoen euro moet betalen

De situatie is al langer gekend: officieel zegt Mbappé zijn contract bij PSG uit te willen doen om volgende zomer gratis te vertrekken. In Parijs zijn ze boos en zien ze dat niet zitten. Dan verkopen ze hun goudhaantje liever. Tot overmaat van ramp kost de hele affaire PSG nog geld ook. Als Mbappé op 1 augustus - vandaag dus - nog speler van PSG is, dienen de Fransen de helft van een loyaliteitsclausule ter waarde van 80 miljoen over te schrijven.