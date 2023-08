Olav Kooij spurt met overmacht naar zege in Ronde van Polen, Tim Merlier kon niet sprinten met leegloper: “Anders viel ik”

Olav Kooij (21) heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De jonge Nederlander van Jumbo-Visma was de sterkste in een massasprint en haalde het voor zijn landgenoot Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) en de Italiaan Mateo Moschetti (Q36.5). Onze landgenoot Tim Merlier zat met een leegloper en eindigde zevende.

Merlier won de openingsetappe in Polen, maar zat deze keer te ver om mee te doen voor de overwinning. Meteen na de finish gaf hij aan dat hij met een leegloper zat. “Ik moest gewoon te veel veiligheid inbouwen in de laatste bocht”, legde hij uit aan Wielerflits.

“Ik verloor ook nog wat posities door Arvid de Kleijn die onderdoor kwam. Daarna vielen er gaten en dan was het gereden. Die leegloper voelde ik natuurlijk wel. Ik kon niet vol doorgaan, anders viel ik. De snelheid was met andere woorden volledig weg. Voor mij is het nu uitkijken naar de volgende sprintkans.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Matej Mohoric (Bahrain Victorious) behield de leiderstrui. De 28-jarige Sloveen heeft tien seconden voor op de Portugees Joao Almeida en op de Pool Rafal Majka. llan Van Wilder is met een zesde plaats op twintig seconden beste Belg.

Het is de zevende zege van het seizoen voor Kooij. Eerder won hij een etappe in Parijs-Nice (WT), twee ritten in de Vierdaagse van Duinkerke (2.Pro), de Heistse Pijl (1.1) en een rit in de ZLM Tour (2.Pro), waarin hij ook de eindzege op zak stak.

Woensdag wordt er opnieuw geklommen in Polen. In de 198,8 kilometer lange vijfde rit tussen Pszcyna en Bielsko-Biala worden er drie cols van eerste categorie en in totaal 3.000 hoogtemeters overwonnen. De finish ligt op een klimmetje van 2,5 kilometer aan 4 procent, op een lokaal circuit van 7,4 kilometer, dat drie keer wordt afgewerkt.