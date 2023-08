Kind van vijf verdronken in zwembad op Franse camping

Op een camping in Zuid-Frankrijk is maandagavond het lichaam van een vijfjarig kind aangetroffen op de bodem van het zwembad. Dat heeft het parket dinsdag bekendgemaakt. Het jongetje overleefde het niet.

Het was een groepje kinderen dat het kind vroeg maandagavond vonden op de camping in Argelès-sur-Mer, in het district Pyrénées-Orientales. Op dat moment was hij nog in leven. “Toen wij ingrepen had het kind zonder twijfel al een aanzienlijke tijd onder het water doorgebracht”, verduidelijkt het parket.

Na reanimatiepogingen werd het kind overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij rond half twaalf die avond overleed. De familie van het kind was naar eigen zeggen in de buurt van het zwembad.

Het openbaar ministerie heeft een onderzoek geopend naar onopzettelijke doodslag. Zo willen de autoriteiten achterhalen of er sprake was van “onvoorzichtigheid of nalatigheid die als crimineel wangedrag kan worden aangemerkt”, bijvoorbeeld bij het toezicht op het zwembad.