TVL Vertelling verhuist naar sporthal Nieuwerkerken, stoeltje meebrengen blijft de boodschap

Genieten in de zomermaanden van een gratis voorstelling op een prachtige locatie ergens in Limburg, dat is ook dit jaar het recept van de TVL Vertellingen. In Nieuwerkerken is het stand-up comedian Yannick Noben die de honneurs waarneemt. Eerder won hij alle Limburgse harten op het TVL nieuwjaarsoverzicht 2022. Normaal ging zijn voorstelling buiten door, vlakbij het kasteel van Nieuwerkerken. Maar omdat er slecht weer wordt verwacht, wijkt het hele gebeuren uit naar de sporthal (Kerkstraat 132). Publiek is dinsdag welkom vanaf 19 uur, de show start om 20 uur en duurt een uurtje. De toegang is gratis en Brouwerij Martens trakteert iedere aanwezige met heerlijk Sezoens-bier. Belangrijk wel, ook nu de voorstelling binnen doorgaat: aanwezigen moeten hun eigen stoeltje meebrengen!

