Van Tiktok tot bij de opticien: nieuwste mode brengt rechthoekig brilmontuur helemaal terug

Goed nieuws voor wiens (lees)bril aan vervanging toe is: Tiktok neemt keuzestress bij de optieker voor je weg, want een rechthoekig montuur is de microtrend van het moment. Topmodellen, onder wie de brillende Bella Hadid, is al voor de stijl gevallen.

Of je de ietwat strengere look die je bekomt met een rechthoekig montuur nu #librariancore of #secretarycore noemt, maakt niet veel uit. De moraal van het verhaal is dat hashtags met rechthoekige brilmonturen in de hoofdrol momenteel populair zijn.

Denk bij deze hype aan Betty Suarez, het knullige personage van de Amerikaanse actrice America Ferrera in de serie Ugly Betty, als stijlicoon. Of aan Gisele Bündchen als sexy secretaresse Serena, rechthoekige bril incluis, in The devil wears Prada. (Lees verder onder de foto’s)

Gisele Bündchen (links) in The devil wears Prada

SHOPPING: blauwe bril, Calvin Klein, 99,95 euro / bruine bril, Pearle, 70 euro / transparante bril, Komono, 129 euro / kleurrijke bril, Izipizi, 35 euro / zwart montuur , Tom Ford, 264,95 euro / Ombremodel, Hans Anders, 39 euro.

Rechthoekige monturen, eerder al hip in de nillies, hebben het anno 2023 tot op de neus van topmodellen Bella Hadid en Hailey Bieber geschopt. Ook influencers zijn mee met de trend. Moet je van de oogarts helemaal geen bril dragen? Geen nood. Met een rechthoekige zonnebril ben je ook in. Dan is het nu alleen nog aan de zon, die zich stilaan nog eens mag tonen…

