VIDEO. Pijnlijker wordt een finish niet: Michael Storer verliest spannende sprint en komt na de streep zwaar ten val in Franse rittenkoers

Op de beelden is te zien hoe Storer de valpartij vooral aan zichzelf te danken heeft. De Australiër lijkt de sprint in laatste instantie nog te verliezen en wijkt daardoor nog van zijn lijn af. Gelukkig blijft Cepeda wel recht. De Ecuadoraan is meteen ook de nieuwe leider.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

De vroege vlucht van de dag werd gekleurd door de Deen Mads Östergaard Kristensen en de Fransen Thomas Devaux en Maxime Jarnet. Het drietal begon aan de beklimming van de Côte de Seillonnaz, na 90 kilometer koers, met een voorgift van 2:30 op het peloton waarin vooral de renners van EF Education-Easypost, TotalEnergies en Intermarché-Circus de eerste rijen bevolkten.

Op vier kilometer van de top van deze bult kreeg de leider in het bergklassement, Mads Östergaard Kristensen, het lastig. De Deen moest zijn twee vroegere metgezellen laten rijden. Devaux liet op zijn beurt Jarnet op een kilometer van de top van de Côte de Seillonnaz in de steek. De renner van St. Michel begon alleen aan de 27 resterende kilometers. De grote groep volgde op een minuut.

De man in de gele leiderstrui, Jake Stewart, nam zijn teamgenoten bij Groupama-FDJ op sleeptouw naar de voet van de beklimming van de Col de Portes, de laatste helling van de dag. Stewart zette zich op 23 kilometer van de eindmeet op kant en offerde zo zijn leiderstrui op voor de teambelangen. De eenzame Devaux werd opgeslokt op 20 kilometer van de eindmeet. Dat was het sein voor Jefferson Cepeda, Hugh Carthy, Michael Storer en Kenny Elissonde om te gaan versnellen.

Elissonde kreeg het knap lastig op weg naar de top van de Col de Portes en verloor voeling in de kopgroep. Ondertussen was het aan het regenen wat de afdaling en de resterende zestien kilometer gevaarlijk maakte. In een achtervolgende groep sloeg onder andere Alexis Vuillermoz tegen het gladde asfalt. Carthy ging op iets meer dan twee kilometer van de eindmeet eveneens in de fout en dook in het decor.

Het draaide daarop uit in een sprint met twee. Storer en Cepeda reden zij aan zij naar de finish tot de Australiër in contact kwam met de Ecuadoraan, neer ging en over de eindmeet schoof. De zege ging naar Cepeda voor Storer.

Woensdag valt het doek over deze Tour de l’Ain met de koninginnenrit, de derde rit tussen tussen Oyonnax en Lélex Monts-Jura over 137 kilometer. In deze etappe zitten 2905 hoogtemeters.