De meest verkochte auto in Limburg dit jaar is een Dacia. Daarmee schudt de Roemeense auto het Oostblokimago van zich af.

Het merk is een fenomeen in de autosector. Geen enkele andere Europese producent slaagt erin zulke winstgevende en goedkope auto’s te verkopen. Het is in deze tijdsgeest meer dan ooit wat mensen willen, klinkt het bij marktleider Paesmans. Mensen willen waar voor hun geld. (kabu)