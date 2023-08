Uber maakt voor het eerst winst

In het verleden slaagde het Amerikaanse bedrijf er ook al eens in zwarte cijfers te schrijven, maar dat was toen te danken aan eenmalige inkomsten. Nu zijn de kernactiviteiten op zich winstgevend, goed voor een resultaat voor belastingen van 326 miljoen dollar (omgerekend 297 miljoen euro) in het tweede kwartaal.

In dezelfde periode vorig jaar leed het bedrijf nog een verlies van ruim 700 miljoen dollar. Topman Dara Khosrowshahi wil voortaan elk kwartaal winst maken, zei hij aan de Amerikaanse zakenzender CNBC.

Netto bedroeg de winst in het tweede kwartaal 394 miljoen dollar, bij een omzet van 9,2 miljard (+14 procent). Zowel de taxiritten als maaltijdbezorging tekenden groei op.

Uber trok dinsdag ook zijn verwachtingen voor het derde kwartaal op.