Justice Sueing vijfde buitenlandse aanwinst voor Telenet Giants Antwerp

Telenet Giants Antwerp heeft Justice Sueing aangetrokken. Hij is een 24-jarige en 1m98 grote forward die in de zeer sterke BIG TEN Conference van de NCAA bij Ohio State een starter was.

Suering had daar een gemiddelde van 13 punten (31 procent aan driepunters), 6 rebounds, 2 assists en 1,2 steals. “Ik zag Justice in juli in de NBA Summer League in Las Vegas aan het werk bij Oklahoma City Thunder. Tevens speelde hij ook op het Portsmouth Invitational Tournament waar enkel de beste rookies worden uitgenodigd om deel te nemen. Hij heeft daar een zeer goede indruk nagelaten. Justice Sueing is een speler die over zeer sterke drive naar de basket beschikt en tevens ook van op afstand weet te scoren. Bovendien is hij een goede verdediger en een zeer goede rebounder. Sueing kan op meerdere posities worden uitgespeeld en dit zowel op de 2, 3 als op de 4-positie,” aldus General Manager Eddy Faus.

Hij is na Rasir Bolton en Jackson Rocky Kreuser de derde Amerikaan en de vijfde en voorlopig laatste buitenlander bij Telenet Giants Antwerp. De Giants trokken ook de Deense center Asbjorn Midtgaard en de Canadees Keevan Veinot aan. Belgisch zijn Yoeri Schoepen (ex-Giants, Spirou Charleroi) en Jo Van Buggenhout de nieuwkomers.

Volgende week is het opnieuw verzamelen geblazen en staan de medische tests op het programma. De eerste oefenwedstrijd is op 19 augustus (18 uur) in de Heylen Vastgoed Basket Campus in Merksem en versus tweedeklasser Gembo. Bij de oefenwedstrijden is de toegang gratis. De Giants oefenen ook nog in eigen op 31 augustus tegen Nederlands kampioen ZZ Leiden op en 3 september (Fandag) tegen het Schotse Caledonia Gladiators.