37 dealers betrapt op Tomorrowland, in totaal 181 arrestaties

Op Tomorrowland zijn over twee festivalweekends heen in totaal 37 personen betrapt op het dealen van drugs of op oplichting in dat verband. Dat meldt het Antwerpse parket dinsdag. Alle 37 krijgen een rechtstreekse dagvaarding voor een themazitting rond drugs op Tomorrowland, die dit najaar zal worden georganiseerd.