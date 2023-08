Hier slapen Evenepoel en Van Aert tijdens het WK: luxekasteel uit 1878 met restaurant van tv-kok dat voor 14 miljoen werd gerenoveerd

Aan hun nachtrust zal het niet liggen: Remco Evenepoel en Wout van Aert zullen later deze week prinsheerlijk slapen tijdens het WK wielrennen in Glasgow. De Belgische delegatie ligt verspreid over vier hotels en de wegploeg week uit naar Dunblane, waar ze in een luxueus kasteel logeren dat in 2009 voor 14 miljoen euro werd gerenoveerd. De Schotse tv-kok Nick Nairn, bekend van onder meer het BBC-kookprogramma Ready Steady Cook, baat er het restaurant The Kailyard uit.

De wegploeg week uit naar Dunblane, op minder dan een uur rijden van Glasgow en Edinburgh, omdat het dichter in de buurt is van het tijdritparcours en omdat het op het platteland ligt, wat het makkelijker maakt om te trainen. Bijkomend voordeel is de rust die Wout van Aert, Remco Evenepoel en co. er zullen vinden.

Het restaurant.

Het Dunblane Hydro Hotel by Hilton dateert uit 1878 en was oorspronkelijk een Victoriaans kuuroord dat synoniem staat voor stijl en traditie. Het gebouw biedt een fantastisch uitzicht op het landgoed van 4 hectare, er is een cocktailbar (misschien nuttig als er een wereldtitel te vieren valt) en een welnesscentrum met een binnenzwembad.

Tweepersoonskamers heb je al voor 163 euro per nacht, inclusief ontbijt. De King Superior Room komt op 375 euro, inclusief ontbijt.