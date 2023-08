Over twee weken staat het grootste Limburgse festival geprogrammeerd. Met PKP DNTWN kan je alvast die Pukkelpop-sfeer in de Hasseltse binnenstad opsnuiven. — © Raymond Lemmens

Over twee weken staat het grootste Limburgse festival geprogrammeerd. Met PKP DNTWN kan je alvast die Pukkelpop-sfeer in de Hasseltse binnenstad opsnuiven. Meer muziek is er in Leopoldsburg met Kamp Swingt of in Beringen met Paal op Stelten. Ook de bierliefhebbers en fans van handgemaakt komen dit weekend aan hun trekken.