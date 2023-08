Waarom je de gratis shampoo in een hotel maar beter niet gebruikt: “Nieuwe angst erbij”

De gratis shampoo of zeep in een hotel als je op reis bent: handig en goedkoop, toch? Wel, niet volgens een Britse hotelmanager met kennis van zaken.

De vrouw achter het Tiktok-account @travelinghotelmanager plaatste onlangs een video online waarin ze mensen aanraadt om de gratis toiletartikelen in een hotelkamer “NOOIT” te gebruiken. Zeker als het gaat om volwaardige flessen, en dus niet de kleine flesjes die normaal gezien vervangen worden bij elke nieuwe gast. “Waarom? Omdat ze niet veilig zijn. Die flessen kunnen gewoon geopend worden, de vorige gast kan daar dus in doen wat hij of zij wil. Haarkleuring, bleekmiddel, wat dan ook.” De waarschuwing ging viraal: de video werd inmiddels al meer dan 730.000 keer bekeken. “Nieuwe angst erbij”, schrijft iemand.

Voor wie zelf geen zeep of shampoo bij heeft, heeft de vrouw een tip: “Ga naar het onthaal en vraag om een nieuwe fles. Ze zullen je dat zonder problemen geven.”