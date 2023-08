Na aankondiging dat 100% Retrofestival nog jaar wordt uitgesteld: Test Aankoop stelt ultimatum

LEES OOK. “Ik ben razend en wil mijn geld terug”: 100% Retro in Bobbejaanland dag op voorhand plots afgelast

Het 100% Retrofestival, dat op 20 augustus 2022 zou hebben plaatsgevonden in Bobbejaanland, werd daags voordien afgelast. Er zou een uitgesteld festival komen op 20 augustus 2023 en de aangekochte tickets bleven geldig. Toch vroegen honderden tickethouders hun centen terug.

Dat geld zagen ze tot vandaag niet. Vorige week vertelde Hugo Foets dat er ook in 2023 geen festival zou zijn. Hij had wel nieuwe sponsors gevonden voor een kleinschaliger festival in Laakdal, op 15 augustus 2024.

Om de tickethouders te sussen, krijgen zij dit jaar wel een barbecue aangeboden op 20 augustus. Tickethouders die hun geld terug willen, moeten geduld uitoefenen. De terugbetaling zou pas gebeuren na het festival in 2024.

Redelijke termijn ruimschoots overschreden

“Dit kan niet”, reageert Ortwin Huysmans, woordvoerder van Testaankoop. “De wet is heel duidelijk. Wie een ticket kocht voor een festival of concert dat wordt afgelast, moet binnen een redelijke termijn zijn geld terugkrijgen. Die redelijke termijn is hier al ruimschoots overschreden. Daarom stelt Testaankoop een ultimatum. We gunnen de organisatie nog drie maanden, daarna starten wij een burgerlijke rechtsprocedure op.”

“Het is niet voldoende om tickethouders te sussen met een barbecue”, zegt Ortwin Huysmans nog. “Veel mensen willen hun geld terug. Ook voor ons is de maat vol.”

Testaankoop ontving reacties, zowel van leden als van niet-leden. Hoe groot is de kans dat ze via een gerechtelijke procedure hun ticket terugbetaald krijgen. “Ik besef dat die kans klein is”, zegt Ortwin Huysmans. “De organisator heeft schulden. Maar we willen ervoor zorgen dat de man niet nog meer mensen geld uit de zakken klopt. Dit moet stoppen.”