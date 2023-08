De aandoening die een op vijf treft, maar toch op veel onbegrip botst: concrete oefeningen tegen angst of paniek

Angst- of paniekstoornissen, ook wel anxiety genoemd, behoren tot de meest voorkomende psychische problemen ter wereld. Een op de vijf leeft met een vorm van angst, en toch botsen mensen die ermee worstelen op onbegrip en goedbedoeld, maar weinig bruikbaar advies – genre “gewoon even doorbijten” of “heb je al eens yoga geprobeerd?” Auteur Sarah Rayner, die zelf lijdt aan anxiety, deelt in haar boek waarvan vandaag de Nederlandse versie verschijnt inzichten en concrete oefeningen om er beter mee te kunnen omgaan. Drie bruikbare tips.