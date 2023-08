Politie HANO waarschuwt voor huurmoordenaar scam: “5.000 euro en ik spaar je leven”

De hitman scam of huurmoordenaar scam doet al een paar maanden de ronde in ons land. Het is een zeer lugubere en dreigende vorm van oplichting, waarbij de dader zich voordoet als een huurmoordenaar die ingehuurd is om jou of je gezin te vermoorden. Enkel als je een bepaald bedrag betaalt, zal hij je zogezegd sparen. De bedoeling van de oplichters is om mensen bang te maken, opdat ze zouden betalen.

Nu zijn er in Noord-Limburg ook dergelijke mails in omloop. “De afgelopen dagen hebben we verschillende meldingen gekregen over een verdachte e-mail die rondgaat”, klinkt het bij de politie HANO. “De berichten zijn uiteraard vals en hebben de bedoeling om je geld afhandig te maken. Ga hier niet op in en verwijder dergelijke e-mails.” Wie toch antwoordt, kan later opnieuw opgelicht worden via zijn of haar e-mailadres. Als je gegevens hebt gedeeld of geld hebt overgemaakt, contacteer je best zo snel mogelijk je bank.

5.000 euro

In de mail wordt inderdaad zeer dreigende taal gebruikt. “Mijn plicht is nu om je te doden en ik moet het doen omdat ik daar al voor betaald ben”, beweert de oplichter. “Ik neem contact met je op om te zien of je leven belangrijk voor je is of niet. (...) Terwijl ik naar je schrijf, houden mijn mannen je in de gaten. (...) Ik vraag me nu af of je bereid bent om wat kosten te betalen om je leven te sparen. 5.000 euro is alles wat je nodig hebt om te betalen.” De oplichter beweert ook nog door te geven wie hem gevraagd heeft jou te doden en waarschuwt om zeker de politie niet te contacteren. Maar als de oplichter je blijft bedreigen, doe je dat best wel.

