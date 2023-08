Griekenland gaat brandstichters zwaarder bestraffen na hevige bosbranden van voorbije weken

De boetes zullen stijgen tot 30.000 euro en meer, zei Kikilias maandagavond aan de staatsomroep ERT. Volgens de krant To Proto Thema is de maatregel vooral gericht op preventie en kan het bedrag verdubbelen voor recidivisten. Overtreders kunnen ook worden verplicht te betalen voor de kosten van het blussen van de branden. Tot nu toe voorzag de wet in boetes van 300 euro tot een maximum van 5.000 euro.

In heel Griekenland woeden dagelijks tientallen branden die zich snel verspreiden als gevolg van wekenlange droogte. Vorige week schreef premier Kyriakos Mitsotakis de meeste branden toe aan brandstichting.

Veel van de branden worden veroorzaakt door nalatigheid, bijvoorbeeld wanneer tuinafval wordt verbrand of barbecues worden aangestoken in winderige omstandigheden. Vonken veroorzaakt door lassen en slijpen zijn een andere oorzaak.

Bij brandstichting kunnen de daders een gevangenisstraf krijgen. De autoriteiten erkennen dat het moeilijk is om brandstichters te pakken. Naar verluidt werden in juli 21 arrestaties verricht in verband met de branden. In het land werden die maand ongeveer 1.470 bosbranden geregistreerd.