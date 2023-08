VIDEO. Volgwagens crashen in de Ronde van Polen, maar plichtsbewuste mecanicien blijft gefocust op fietswissel

In de Ronde van Polen is het tot een kettingbotsing gekomen toen een volgwagen van Human Powerd Health stopte om een renner te depanneren met een nieuwe fiets. Een wagen van Vittoria en een ambulancevoertuig konden niet meer remmen en knalden tegen elkaar. Hoewel de crashes gepaard gingen met een flinke knal, bleef de mecanicien van Human Powerd Health onverstoord en depanneerde de renner, die wel even verschrikt was weggesprongen.