Limburgse versterking voor Club Brugge: doelman Nordin Jackers moet doublure worden van Mignolet

Club Brugge neemt de 25-jarige doelman Nordin Jackers tot eind dit seizoen op uitleenbasis over van Oud-Heverlee Leuven, zo maakte Club dinsdag bekend. In het Jan Breydelstadion moet de Lanakenaar na het vertrek van Senne Lammens en de kwetsuur van Joe Bursik de doublure worden van Simon Mignolet. Nick Shinton is dan de derde doelman.

Jackers, afkomstig uit Veldwezelt , is een voormalige Belgische jeugdinternational die de voorbije jaren ook uitkwam voor KRC Genk en Beveren. In Leuven heeft hij nog een contract tot medio 2025.