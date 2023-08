“Welkom in Mordor”: hoe de Russen de snelheid van het Oekraïense tegenoffensief afremmen

Drie keer hebben de Oekraïeners Staromaiors’ke inmiddels al veroverd, en drie keer keerden de Russen even later terug. Voor elke morzel grond vechten ze, fanatieker en vindingrijker dan verwacht, waardoor het langverwachte Oekraïense tegenoffensief veel trager verloopt dan verhoopt. “Welkom in Mordor.”

Staromaiors’ke is een klein dorp in het zuidoosten van Oekraïne, op één van de drie assen waarop het Oekraïense leger dezer dagen zijn tegenoffensief voert. “De vier wegen die leiden naar het dorp lijken wel verpulverd tot stof”, klinkt het in een reportage van CNN. “Er staat amper nog een muur overeind waarachter de Oekraïense troepen zich kunnen verschuilen om zichzelf te beschermen tegen Russische aanvallen of artilleriebeschietingen. Elke honderd meter winst gaat gepaard met gruwelijke verliezen.”

“Het gaat uiteraard niet om een nieuwe tactiek”, zegt militair historicus Tom Simoens van de Koninklijke Militaire School. “Verschroeide aarde is een tactiek die al eeuwen gebruikt wordt. Het gaat hier ook om een klein dorp waar sowieso al geen flatgebouwen stonden, maar gewone huizen met een kelder en één gelijkvloerse verdieping. Dan heb je niet veel artillerie nodig om alles plat te gooien. Het is ook makkelijker om alles te vernietigen als je je toch al op vijandelijk terrein bevindt. Dat terrein bemoeilijkt het oprukken van de Oekraïeners: ze kunnen zich niet meer verschuilen voor vijandige drones of beschermen tegen vijandig geschut.”

Uit de kelders

De Oekraïners probeerden Staromaiors’ke in eerste instantie te veroveren met 70 manschappen, nadat verkenningsdrones hadden uitgewezen dat er zich slechts zo’n 20 Russen in het dorp bevonden. Maar op het moment van de aanval verschenen er plots zo’n 200 Russen uit allerlei kelders. “Ze waren dagenlang zelfs niet naar buiten gekomen om naar het toilet te gaan”, vertelt een Oekraïense militair die deelnam aan de aanval. “Ze deden hun behoefte in flessen en emmers”, wijst hij naar de onsmakelijke omstandigheden waarin de Russen zich hadden verstopt. De Russen hebben graffiti achtergelaten op de muren als waarschuwing: “Liefde bestaat niet”, “God is voor Rusland” of “Welkom in Mordor”, klinkt het.

Ook dat wijst erop dat de Russische militairen bereid zijn om veel harder te vechten dan verhoopt, en zich vindingrijker tonen dan de westerse clichés over dommekrachten het vaak willen. “Dat verbaast mij eerlijk gezegd niet”, zegt Simoens. “We zagen in het verleden bijvoorbeeld ook al valse loopgraven die ondermijnd waren, en die opgeblazen werden op het moment dat de Oekraïeners ze probeerden te zuiveren. Het doet denken aan de geïmproviseerde explosieven waarmee de Amerikanen geconfronteerd werden in Irak. Ze leren ook bij: hun grote munitiedepots – die in het verleden geregeld met succes geviseerd werden door de Oekraïners – zijn nu veel meer verspreid. Dat zijn allemaal manieren die niet voorzien zijn in de Russische militaire doctrine, maar die de Oekraïners nu voor nieuwe uitdagingen stellen.”

“Nog veel sloopwerk”

De traagheid van het Oekraïense tegenoffensief zorgt ervoor dat het verrassingseffect volledig verdwenen is. “Het is een makkelijke job geworden: de Russen weten bij wijze van spreken nu al op welk dorp ze hun kanonnen straks moeten richten, of naar waar ze versterkingen moeten sturen”, zegt Simoens. Dat baart zorgen voor de kans op succes van het tegenoffensief. “We moeten toch vaststellen dat het te traag verloopt. Het lijkt een boksmatch te worden waarbij beide partijen elkaar proberen af te matten, tot iemand het begeeft. De Oekraïners lijken daar – net als veel analisten – op te gokken, maar het is maar de vraag of de Russen dat punt naderen. Vergeet niet: het land blijft nog steeds verse troepen rekruteren, mobiliseren, opleiden en naar het front sturen. Ik betwijfel dan ook of de Russen momenteel hun reserves aan het opbranden zijn. Er ligt dus nog veel sloopwerk op de plank voor de Oekraïners.”

“Vergeet ook niet dat zo’n uitputtingsslag langs twee kanten werkt”, aldus Simoens. “Als je drie of vier Russen uitschakelt voor elke Oekraïner, is het mogelijk dat er op een bepaald moment een doorbraak plaatsvindt. Maar hoe meet je dat? Je eigen verliezen in kaart brengen is nog doenbaar – als iedereen in de commandostructuur tenminste eerlijk rapporteert, en niet telkens naar beneden afrondt. En de Russische verliezen in kaart brengen, is al helemaal een zware opgave. Als een commandant in het veld een beetje aangedikt rapporteert dat hij denkt dat er 50 Russen gedood zijn, maar eigenlijk maar 25 bedoelde, en daarvan blijken er 10 weggedoken te zijn en 10 gewond maar nog in staat om te vechten, dan zijn er eigenlijk 5 Russen gedood. En heb je een overrapportage met een factor van 10. Dan kan je snel denken: We zijn goed bezig, we moeten de tegenstander verliezen blijven toedienen, maar dan is dat punt waarop Rusland kraakt veel verder dan gedacht. We moeten niet naïef zijn: de kans is nogal klein dat de Russische soldaten straks op blijken als Staromaiors’ke definitief veroverd is.”