Nadia en Edwin willen geen pottenkijkers en dus trouwen ze op het strand in Bali

“Ja, Edwin en ik kennen elkaar al 20 jaar”, lacht Nadia. “We hebben elkaar destijds leren kennen op de werkvloer bij Nitto. Vorig jaar heeft Edwin me op Moederdag eindelijk ten huwelijk gevraagd. Eerlijk gezegd, ik had het niet meer verwacht. Al denk ik wel dat het huwelijk van mijn 16 jaar jongere zus vorig jaar iets in beweging heeft gezet. Ja, toen heb ik hem wel een beetje zitten porren.”

Nadia en Edwin hebben al heel wat watertjes doorzwommen, ze zijn ook de trotse ouders van twee zonen, Tristan (13) en Aiden (11). Waarom hebben ze zo lang gewacht om te trouwen? “Er was altijd wel iets waardoor we het voor ons uitschoven. Onze twee kinderen hebben allebei wat gezondheidsproblemen gekend waardoor ons hoofd niet op trouwen stond. Ook de coronapandemie heeft niet geholpen. En dan zijn we ook nog eens verhuisd waardoor we onze handen vol hadden. Nu we weer wat stabiliteit hebben gevonden, hebben we dan toch tijd gemaakt om te trouwen. Mijn man stelde zich de vraag: Waarvan ga ik, als ik wat ouder ben, spijt hebben dat ik het niet heb gedaan? En hij kwam tot de constatering dat hij echt wel wilde trouwen met mij.”

Trouwkleed als handbagage

De dagen voordien regende het pijpenstelen in Bali, maar op de dag van hun huwelijk klaarde de hemel helemaal op. — © RR

Waarom trokken ze naar Bali? “Op je eigen trouwdag word je geleefd. Op zo’n feest ben je vooral met anderen bezig en niet met elkaar”, weet Nadia. “Op 27 mei zijn we getrouwd in Diepenbeek. Ons feest met een 100-tal familieleden en vrienden was superleuk met een dj en foodtrucks. Maar we wilden ook een intiem moment. Eerst dachten we om met de naaste familie naar Zeeland te gaan. Ook Zanzibar was een idee. Maar dat bleek allemaal erg duur. Uiteindelijk zijn we naar een reisbureau gestapt en hebben we gezegd: dit is ons budget. Zoek iets. Zo is het uiteindelijk Bali geworden.”

Aangekomen in Bali zag het er aanvankelijk naar uit dat de ceremonie op het strand niet zou kunnen doorgaan. “Het regende pijpenstelen en de weersvoorspellingen voor de komende dagen beloofden niet veel beterschap”, zegt Nadia. “Ik vreesde dat we de ceremonie naar binnen moesten verplaatsen. Dat zou een serieuze domper geweest zijn. Het was onze droom om op het strand te trouwen. Gelukkig is de hemel, letterlijk en figuurlijk, opgeklaard. Op de dag van onze ceremonie was het stralend weer. Mijn man en de jongens droegen een wit linnen hemd en een beige linnen broek. Ik stond op het strand in mijn trouwkleed dat ik ook voor onze wettelijke trouw gedragen had. Die jurk had ik als handbagage meegenomen op het vliegtuig uit schrik dat ik het anders zou kwijtraken.”

Witte armbandjes

De ‘renewal of the vows’ vond plaats onder een prachtige bloemenboog. “Die was op het strand neergezet door drie mensen. Alles was tot in de puntjes geregeld door een wedding planner”, gaat Nadia verder. “Een hairstylist en een make-upartist zorgden ervoor dat we picobello voor de dag kwamen. Ik had al een dikke week een zware verkoudheid, maar daarvan was niks meer te zien nadat ik geschminkt was. Na de ceremonie, die een half uurtje duurde, was er nog een fotoshoot. Nadien volgde een romantisch diner met uitzicht op het strand.”

“In België heeft die ceremonie op het strand in Bali geen enkele wettelijke waarde. Maar voor ons was het een onvergetelijke ervaring. Het was een momentje onder ons vier dat we altijd zullen blijven koesteren”, besluit Nadia. “Naast het uitwisselen van de ringen waren onze zonen op het idee gekomen om vier witte armbandjes te laten maken, die hebben we tijdens de ceremonie aan elkaar gegeven. Op die manier hebben we ook onze gezinsband verzegeld.”

Na de huwelijksceremonie volgde nog een romantisch diner met uitzicht op het strand. — © RR

