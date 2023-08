Inbrakenplaag in politiezone LRH: “Sluit je ramen, ook in een appartement”

De politie LRH merkt de laatste weken dat er opvallend veel inbraken zijn. In juli waren het er liefst 33, voornamelijk in appartementen binnen de grote ring van Hasselt. “Sluit daarom ook in een appartement je ramen”, waarschuwt de politie.

In juni telde de politiezone LRH nog 17 inbraken, maar vorige maand waren het er al 33. “Ter vergelijking: in juli 2022 hadden we 13 inbraken”, zegt woordvoerder Dorien Baens. “De meeste feiten vonden plaats binnen de grote ring van Hasselt. En 14 van de 33 inbraken waren in appartementen, bijna de helft dus. In juli 2022 waren er dat maar 3.”

De methode bij de inbraken was vaak dezelfde: de dieven braken een raam aan de achterzijde van een appartement open en stalen geld of juwelen. Daarom geeft de politie flatbewoners (en andere bewoners) een aantal tips. “Ook in een appartement sluit je best je ramen wanneer je niet thuis bent, en bij voorkeur ook ’s nachts. Laat ook geen ladders of ander gereedschap dat inbrekers kunnen gebruiken, rondslingeren in je tuin.”

“Zorg er bovendien voor dat je zo weinig mogelijk cash geld in huis hebt en bewaar je geld steeds op een veilige plaats. Als je waardevolle juwelen hebt, maak er dan foto’s van en hou een goede beschrijving bij. Op die manier kunnen wij de rechtmatige eigenaar gemakkelijker vinden als we ergens gestolen juwelen aantreffen en de sieraden dus ook rechtstreeks aan de diefstal linken.”