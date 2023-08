Kjell zorgt voor vier generaties... en opvolging als voetballer?

Lanaken

Met de geboorte van Kjell is er een viergeslacht in mannelijke lijn in de familie Vanwetswinkel. En misschien ook wel de vierde generatie voetbal. Met een overgrootvader als ex-keeper, een grootvader als ex-trainer en keeper en een papa als voetballer, is de kans groot dat ook de kleine Kjell ook een voetballer wordt.