Margriet Hermans, Mathias Vergels en Belle Perez pakken Bilzerse Grote Markt in

Vrijdagavond kon je op de Bilzerse Grote Markt terecht voor de tv-opnames van het Pickx+-programma ‘Vlaanderen Muziekland’. Ondanks de regen vulde het plein zich voor de optredens van heel wat kleppers zoals OLIVIA, Gio Kemper, Mathias Vergels en The Starlings, maar ook Ozark Henry, Lady Lynn én de ravissante Belle Perez.

Samen met de liveband brachten alle artiesten hun actuele single en verrassende nummers, zoals de Noodgeval-versie van Gio Kemper en I’m Your Sacrifice dat Ozark Henry niet met Amaryllis bracht, maar met The Starlings. Deze laatsten zorgden samen met zanger Udo nog voor een sterk after-concert. Dankzij het enthousiaste Bilzerse publiek waren de vijfde opnames van ‘Vlaanderen Muziekland’ een voltreffer. Het eindresultaat is op de digitale zender Pickx+ van Proximus te zien, vanaf donderdag 10 augustus 2023 en op zondag 13 augustus 2023 op TV Limburg.

Foto's: © Frederik Verhofstede Fotografie