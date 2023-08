Deelnemers zomerjogging in Vroenhoven rapen afval tijdens het lopen

De gemeentelijke sportdienst van Riemst organiseerde op zondag 30 juli haar derde zomerjogging. Met zo’n 200 deelnemers was ook deze editie weer een schot in de roos.

Na het succes van de vorige tien seizoensjoggingen kwam er weer een vervolg met dit keer vertrek en aankomst aan de Brug in Vroenhoven. Tussen 8 en 11 uur konden de deelnemers gratis starten aan een goed bewegwijzerd parcours van 5, 7,5 of 10 kilometer. Ook nu kon je het parcours al lopend of al wandelend afleggen in en rond het mooie Vroenhoven. De deelnemers waren dan ook weer vol lof naar de organisatoren toe.

Twee volle vuilniszakken

Sinds de vorige seizoensjogging bestaat de mogelijkheid ook om het parcours al ploggend of plandelend – lopen of wandelen en tegelijkertijd zwerfvuil ophalen - te doen. Dankzij enkele enthousiastelingen werden er twee volle vuilniszakken verzameld en ligt Vroenhoven er weer zwerfvuilvrij bij.

Alle deelgemeenten kwamen de afgelopen tweeënhalf jaar aan de beurt tijdens de seizoensjoggingen. Omdat het telkens zo’n succes was, gaan ze er gewoon mee verder en zal de herfstjogging doorgaan waar ze destijds begonnen is: aan de sporthal in Herderen op zondag 29 oktober.