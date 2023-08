Bewoners WZC Puthof knuffelen met hondjes uit hondenschool

Hondenschool Dog Insight school uit Kortessem stelde voor om eens langs te komen in woonzorgcentrum Puthof in Borgloon met enkele van hun honden. Op maandag 31 juli was het dan zover. Kaida, Kiko en Ura brachten samen met hun baasjes een bezoek aan de bewoners. Ze hadden een hele namiddag om samen met de bewoners te spelen, te knuffelen en herinneringen op te halen. “Zowel de bewoners als de honden hebben ervan genoten", klinkt het. "Dit is dus zeker voor herhaling vatbaar.”

© Karolien Roelandt