Britse pub heeft de langste wachtlijst ter wereld: “Maar de zondagse lunch is het waard”

De zaken gaan erg goed in Bank Tavern, een pub in Bristol. Hun ‘zondagse roast’ is zo populair dat mensen vier jaar op voorhand moeten reserveren. Daarmee heeft de pub de langste wachtlijst ter wereld.

Onder het motto honger is de beste saus wachten klanten tot vier jaar om een ‘zondagse roast’ te eten bij Bank Tavern in Bristol. De zondagslunch in de 19de-eeuwse pub is zo gewild dat het reservatiesysteem al sinds maart 2022 op slot ging. Alleen ultrageduldige, gelukkige enkelingen konden een tafeltje bemachtigen.

“Ze vroegen ons of we een kinderstoel geboekt hadden”, vertellen Vicki Leach en Lucy Weston aan The Guardian. Ze zitten in Bar Tavern te lunchen met hun 2-jarige zoontje Milo. “Maar toen we deze tafel boekten hadden we helemaal nog geen zoontje.”

Nadat de ‘crispy roast potatoes’ en ‘puffed up Yorkshires’ de hemel in geprezen werden in een review van the Observer, kwamen foodies van overal uit het Verenigd Koninkrijk ter plaatse om zelf te oordelen. “We hebben geboekt in 2018”, vertellen Glyn Cartwright en Katie Luton. “Nu begrijp ik waarom mensen bereid zijn zo lang te wachten.”

Een recensent van the Observer prees de ‘puffed up Yorkshires’ (het bladerdeeghapje) de hemel in.

De pub was al een van Bristols best kept secrets, vertelt de eigenaar Sam Gregory. Maar vanaf 2019 ontplofte het. “We hadden toen een wachtlijst van zes maanden. Na corona werd die nog langer, aangezien we de reservaties van ervoor ook nog wilden inplannen.”

Gregory vertelt dat de lockdown een onzekere periode was. “Lokaal waren we altijd een vaste waarde. En net wanneer onze zondagse lunch erkenning kreeg, kwam corona. Is dit het einde?, vroegen we ons af.” Die angst bleek allesbehalve terecht. Volgens een recente studie van DoJo is Bank Tavern’s ‘Sunday Roast’ momenteel een van de moeilijkste restaurants om een plekje te krijgen. Daarmee stoot de pub Damon Baehrel en Masalawala & Sons in New York van de troon.