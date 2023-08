COLUMN. Deze nachtvlinder leeft echt van de liefde

Iedereen kent de dagpauwoog, een van onze meest opvallende dagvlinders. Maar wist je dat er ook een nachtelijke tweelingbroer bestaat van deze schoonheid? Jawel, de nachtpauwoog. Minstens zo spectaculair, maar veel makkelijker te ontdekken. Dit omdat ze natuurlijk vooral ’s nachts actief zijn. Alleen de mannetjes durven ook wel eens overdag rondvliegen. Het grootste deel van de dag brengen ze al bengelend door aan een grasstengel of aan een andere plant. Ook al zijn het een van onze grootste nachtvlinders – de vrouwtjes kunnen tot 6 centimeter spanwijdte hebben – loop je er langs zonder ze te zien.

De ‘ogen’ op hun vleugels dienen om predators af te schrikken. Ze vermommen zich als het ware in kleine monstertjes die heel wat vogels of andere dieren moeten misleiden. Zelf vind ik het alles behalve een monster, het zijn gewoonweg schitterende vlinders. De vrouwtjes zijn een stuk groter dan hun mannelijke partners, maar die zijn dan weer een stuk kleurrijker. Wie de kans krijgt om ze in detail te bekijken, valt van de ene verbazing in de andere.

Maar hun grootste geheim is het feit dat ze kort, maar heel krachtig leven. Slechts enkele weken. De vrouwtjes brengen die tijd vaak al zittend door. Omdat hun lichaam vol zit met eitjes kunnen ze bijna niet vliegen. Ze sturen een reukstof uit – feromonen genoemd – waar de mannetjes knettergek van worden. De mannetjes storten zich dan ook, als ze een vrouwtje vinden, zonder nadenken op hun toekomstige eega. De lange paring wordt begeleid met het nodige geluid van trillende vleugels. Ze genieten met volle teugen. Want dat is wat de mannetjes betreft hun enige prestatie in hun korte leven.

De vrouwtjes leggen nadien nog meer dan honderd eitjes, aan een tempo van eentje per minuut. Netjes in een bundel aan een takje van een sleedoorn. Nachtpauwogen zijn fan van deze struik die ze herkennen op basis van hun geur. Ook de rupsen vinden blaadjes van de sleedoorn heel lekker. Ze smikkelen en smullen ruim twee maanden lang en draaien zich dan in een cocon. Daaruit sluipt een prachtige nieuwe nachtpauwoog die aan haar korte leventje begint, levend van de liefde. Ze moeten wel rekenen op die liefde, want nachtpauwogen eten in hun korte leventje niets, ze hebben zelfs geen mond. Overbodig gewoon.

Foto’s: Anna Schneider - Jos Olejnik - Bieke Quick