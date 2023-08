Thomas De Gendt deelt hilarische foto van personeel dat vastgereden teambus probeert los te maken: “De beste teambuilding ooit”

Thomas De Gendt bekijkt de wereld vaak door een ironische bril. De 36-jarige renner van Lotto-Dstny postte op Twitter een hilarische foto van het personeel van de ploeg die de vastgereden teambus in de Ronde van Polen probeerde los te maken. “De beste teambuilding die we ooit hebben gedaan. De bus is vanochtend vast komen te zitten”, schreef De Gendt.

Op de foto is te zien dat Lotto-Dstny een 18-tal personeelsleden optrommelde om de bus te beevrijden. Dat deden ze door het gevaarte vanaf de zijkant te duwen. De Gendt aanschouwde het tafereel (allicht vanuit zijn hotelkamer) en had er wel lol in.

“Waar is André Greipel als je hem nodig hebt”, grapte een Twitteraar. Een ander wilde weten of het gelukt was. “Nadat er flink wat hout onder de banden werd geplaatst, ja”, antwoordde De Gendt, die in de Ronde van Polen competitieritme opdoet met het oog op de Vuelta.