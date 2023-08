Frankrijk gaat burgers evacueren uit Niger na staatsgreep

Frankrijk gaat haar burgers evacueren uit Niger. Het land liet dinsdag de Fransen ter plaatse via de ambassade in Niamey weten dat “een evacuatieoperatie via de lucht wordt voorbereid” en “zeer spoedig zal plaatsvinden”. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Parijs bevestigt.

“Met het oog op de verslechterende veiligheidssituatie in Niger, en profiterend van de relatieve rust in Niamey, wordt een evacuatieoperatie per vliegtuig vanuit Niamey voorbereid”, aldus het bericht, waarin staat dat “deze zeer binnenkort en over een zeer korte periode zal plaatsvinden”.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat “een evacuatie wordt georganiseerd en zeer snel zal plaatsvinden”. Het bericht aan de Fransen zegt voorts dat “deze evacuatieoperatie is gecoördineerd met de Nigerese strijdkrachten”.

De Fransen in Niger kregen de boodschap dat “de datum, het exacte tijdstip en de plaats van de verzamel- en vertrekplaats hen zo snel mogelijk zullen worden meegedeeld” en dat ze “met eigen middelen” het verzamelpunt moeten bereiken.

Staatsgreep

Maandag beschuldigden de soldaten die de macht grepen in Niger en de verkozen president Mohamed Bazoum omverwierpen Frankrijk ervan “militair te willen ingrijpen”, wat het land ontkende. Tijdens een demonstratie van aanhangers van de putsch buiten de Franse ambassade in Niamey op zondag, probeerden duizenden mensen de ambassade binnen te komen. Ze moesten uiteengedreven worden met traangas.

De Franse president Emmanuel Macron dreigde er zondag mee om op te treden tegen iedere aanval op Franse burgers en op Franse belangen in Niger. Het land is een strategische partner van Frankrijk. Er zijn momenteel 1.500 Franse militairen actief in het land, dat belangrijk is in de strijd tegen het jihadisme. ECOWAS, de Economische Organisatie van West-Afrikaanse Staten, gaf de junta zondag een ultimatum van een week “om volledig terug te keren naar de grondwettelijke orde”. Het “gebruik van geweld” werd niet uitgesloten