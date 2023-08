Dziubi over stukgelopen ‘Blind Getrouwd’-huwelijk: “Brecht kon me niet geven wat ik verwachtte”

In het weekblad Dag Allemaal spreekt Dziubi Steenbergen deze week over zijn stukgelopen huwelijk met Brecht De Geyter, die hij in het datingprogramma Blind Getrouwd leerde kennen. “Ik koester mooie herinneringen aan Blind Getrouwd”, zegt hij. “Ik ga onze trouwring inkaderen.”

Dziubi en Brecht waren hét droomkoppel van de vorige Blind Getrouwd-reeks. Maar in april dit jaar lieten ze toch weten dat ze uit elkaar zouden gaan. Dat deden ze met een gemeenschappelijk statement op hun sociale media. “We wilden heel graag onze vliegende start doortrekken naar het dagelijkse leven, maar door de maanden heen merkten we dat de diepere gevoelens uitbleven en onze relatie niet verder evolueerde.”

Niet gemakkelijk

Deze week reageert Dziubi voor het eerst op de breuk. Hij zegt dat het geen gemakkelijke beslissing is geweest. “Maar we zijn na verschillende diepe gesprekken tot het besluit gekomen dat we toch niet honderd procent matchten, en dat Brecht me niet helemaal kon geven wat ik van een relatie verwacht.”

Dziubi vertelt dat ook de afstand een rol speelde. Hij woont en Antwerpen en Brecht in Gent. Voor geen van beiden was verhuizen een evidente optie. Hij zegt nog dat ze de breuk open en volwassen hebben gecommuniceerd met hun ouders en dat zij daar begrip voor hadden.

Dziubi zegt dat zijn hoofd momenteel niet op daten staat. “Als gevolg van mijn deelname aan Blind Getrouwd krijg ik af en toe berichtjes van mannen. Maar daar heb ik geen behoefte aan.”