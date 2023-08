Arnaud Démare kan niet-selectie voor de Tour niet verkroppen en zou vandaag al vertrekken bij Groupama-FDJ

Groupama-FDJ trok in de Tour resoluut de kaart van klassementsman David Gaudu (negende in de eindstand), met wie Démare al strubbelingen had.

Démare kon die beslissing niet verkroppen en ze zorgde voor een breuk met ploegleider Marc Madiot.

De Franse krant Le Parisien schrijft dat Démare niet tot 1 januari zal wachten om de overstap te maken naar Arkéa-Samsic, hij zou dat vandaag al doen en Parijs-Bourges (5 oktober) en Parijs-Tours (8 oktober) in de nieuwe kleuren rijden. Vandaag begint de transferperiode in het wielrennen en mogen renners officieel met nieuwe werkgevers praten. Meestal is dat het moment waarop transfers voor komend seizoen worden bekendgemaakt, maar renners kunnen ook per direct overstappen.

“Tijdens de Tour hebben we elkaar één keer via de telefoon gehoord”, zei Marc Madiot eerder aan Le Parisien. “Het was heel kort en heel simpel. Hij is nog steeds kwaad en heeft de beslissing nog niet verteerd.”

Volgens de krant zouden beiden nu beslist hebben dat het beter is om nu al uit elkaar te gaan.

Arnaud Démare debuteerde in 2011 bij FDJ en won sindsdien 93 koersen, waaronder twee Touretappes, tien Giro-ritten en Milaan-Sanremo.