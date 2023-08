KRC Genk en Servette Genève strijden morgen (19 uur) voor een plaats in de derde voorronde van de Champions League. Blauw-wit ontvangt in de eigen Cegeka Arena de ploeg van coach René Weiler. Om zich te kwalificeren moet Genk beter doen dan het 1-1-gelijkspel in Zwitserland. Volg de aanloop naar de wedstrijd hier live.