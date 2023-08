Onana laat Harry Maguire kennismaken met zijn beruchte scheldtirades: “Als we prijzen willen, mogen we elkaar hard aanpakken”

Manchester United-verdediger Harry Maguire heeft tijdens de 3-2-nederlaag tegen Dortmund kennisgemaakt met de beroemde scheldtirades van zijn nieuwe ploegmakker André Onana, de van Inter overgekomen Kameroense doelman. Nadat hij een knappe één-tegen-één save had gemaakt, stormde Onana op Maguire af om in zijn oor te brullen dat diens pass naar Eriksen veel te slap was.

De 27-jarige keeper uit Kameroen heeft de reputatie om ploegmakkers de levieten te lezen als ze volgens hem iets fout doen.

Gisteren, tijdens een vriendschappelijke wedstrijd in de VS, moest Harry Maguire het ontgelden na een slappe pass naar Christian Eriksen, waaruit Dortmund een grote kans puurde.

Onana, die één helft speelde en zijn voetballende kwaliteiten toonde, een van de redenen waarom Erik ten Hag hem haalde, werd achteraf gevraagd naar het incident en zijn gewoonte om ploegmakkers op het veld op hun plichten te wijzen.

“Ik eis veel van mijn teamgenoten, want zij eisen ook veel van mij. Ze spelen veel ballen naar mij terug, dus ik moet ze vertrouwen geven”, aldus Onana.

“Voor mij is het een grote eer om met geweldige verdedigers als Met Lisandro Martinez en Harry te spelen. Het is net omdat ik ze geweldige spelers vind dat ik veel van hen eis.”

“Ik probeer veel met Harry te praten omdat ik weet dat hij een goede speler is en een van onze aanvoerders. Ik heb een goede band met hem. We hoeven niet bang te zijn om fouten te maken, want die horen bij het leven en we leren van fouten. Maar we moeten kritisch zijn op onszelf. Als we prijzen willen pakken, mogen we elkaar hard aanpakken.”