Acteur Chris Willemsen is weer verliefd en wordt meteen pluspapa

Chris Willemsen doet zijn verhaal deze week in Dag Allemaal. Hij vertelt dat hij zijn nieuwe vriendin al heel lang kent. “Ellen en ik zijn jaren geleden met elkaar in contact gekomen omdat we veel gemeenschappelijke vrienden hebben. Maar de vonk is pas overgeslagen dit jaar op 1 april.”

Onlangs ging het jonge koppel samen op uitstap. Ze trokken naar het buurtfeest van Tomorrowland, dat speciaal voor de omwonenden werd georganiseerd. Op zijn Instagram-kanaal deelde Chris enkele romantische beelden van de uitstap.

Aan Dag Allemaal vertelt Chris Willemsen nog dat er geen concrete plannen zijn om te gaan samenwonen. “Daarvoor is het nog iets te pril. We zien wel wat de toekomst brengt.”

De acteur wordt meteen ook een beetje pluspapa want Ellen heeft die volwassen kinderen, die niet meer thuis wonen.