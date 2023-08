‘Euphoria’-acteur Angus Cloud (25) overleden

Cloud werd maandagmiddag levenloos aangetroffen door zijn moeder in haar woning in Oakland, nabij San Francisco. Ze alarmeerde nog de hulpdiensten, maar er kon geen hulp meer baten: de jongeman werd ter plaatse dood verklaard. “Het is met het zwaarste gemoed dat we vandaag afscheid moesten nemen van een ongelooflijk mens”, klinkt het in een mededeling van de familie. “Als een artiest, een vriend, een broer, en een zoon was Angus speciaal voor ons allemaal op zoveel manieren.”

De moeder van Cloud had het in haar noodoproep over “een mogelijke overdosis”, maar er is nog geen officieel uitsluitsel over de doodsoorzaak van Cloud. De jongeman had het wel bijzonder moeilijk met het overlijden van zijn vader vorige week, en zou naar verluidt gekampt hebben met zelfmoordgedachten. Hij zou om die reden bij zijn moeder verbleven hebben.

“Vorige week moest hij zijn vader begraven, en hij kampte intens met dat verlies”, aldus de familie daarover. “De enige troost die we hebben is de wetenschap dat Angus nu herenigd is met zijn papa, die zijn beste vriend was. Angus was openhartig over zijn gevecht voor zijn geestelijke gezondheid, en we hopen dat zijn overlijden een herinnering kan zijn voor anderen dat ze niet alleen zijn en hun gevecht niet in stilte alleen moeten voeren. We hopen dat de wereld zich hem herinnert voor zijn humor, lach en liefde voor iedereen. We vragen verder om privacy zodat we dit zware verlies kunnen verwerken.”

Cloud brak in 2019 door met zijn vertolking van van drugsdealer Fezco ‘Fez’ O’Neill in de HBO-serie ‘Euphoria’. Hij speelde ook mee in films als North Hollywood en The Line.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.