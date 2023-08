Elise Mertens meteen uitgeschakeld in Washington

Elise Mertens (WTA-29) heeft zich niet voor de achtste finales van het WTA-toernooi van Washington (780.637 dollar) kunnen plaatsen. In de eerste ronde moest de 27-jarige Limburgse in 1 uur en 43 minuten met 3-6 en 5-7 de duimen leggen voor het Russische vijfde reekshoofd Daria Kasatkina (WTA-11).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Om een plaats in de kwartfinales neemt Kasatkina het op tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-27). Die schakelde de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA-19) uit met 7-6 en 6-4 uit.

Met het hardcourttoernooi in de Amerikaanse hoofdstad startte Mertens haar voorbereiding op het US Open. Die laatste Grand Slam van het jaar gaat maandag 28 augustus in New York van start. Mertens neemt niet deel aan het dubbelspel in Washington.