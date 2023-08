Het Brugse parket wil sterrenchef Willem Hiele voor de rechter brengen. In november sloeg hij in zijn nieuwe restaurant in Oudenburg bij Oostende een zaalmedewerker in elkaar. “Totaal uit het niets”, zegt die zijn advocate Nina Van Eeckhaut. “En het slachtoffer had het gevoel dat hij niet zou stoppen als er geen derden waren tussen gekomen.”