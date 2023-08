Levenslang voor Amerikaanse vrouw die haar ‘zombie’-kinderen vermoordde

Een Amerikaanse vrouw is tot levenslang veroordeeld voor de moord op haar twee kinderen. Ze geloofde in theorieën die het einde der tijden voorspellen en dacht dat haar kinderen zombies waren geworden. Ze werd ook veroordeeld voor moordplannen op de ex van haar tweede man.

De feiten speelden zich af in 2019 in Idaho. Haar kinderen waren toen 7 en 16 jaar oud. Volgens de speurders dacht Lori Vallow dat ze zombies waren geworden en geloofde ze in reïncarnatie. Ook haar nieuwe man, Chad Daybell, die boeken schreef over de apocalyps, zou betrokken zijn maar zijn proces volgt later.

Na de verdwijning van haar kinderen streek het koppel nog altijd kindergeld op. De lichamen van de kinderen werden pas negen maanden na hun verdwijning teruggevonden, begraven in de buurt van het huis van Daybell. Over de feiten werd ook een Netflix-docureeks gemaakt met de titel ‘Sins of Our Mother’.

De Amerikaanse vrouw werd in mei schuldig bevonden aan de dood van haar dochter Tylee Ryan (16) en haar geadopteerde zoon Joshua ‘JJ’ Vallow (7). Een rechter in Idaho veroordeelde de nu 50-jarige Lori Vallow vanwege de ernst van haar daden tot drie keer levenslang.