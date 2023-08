Voormalig kinderbegeleider aangeklaagd voor seksueel misbruik van 91 kinderen in Australië

Een voormalige medewerker van verschillende kinderopvangverblijven in Australië is aangeklaagd voor 1.623 feiten van misbruik van 91 kinderen, waaronder 136 verkrachtingen en 110 gevallen van geslachtsgemeenschap met een kind jonger dan 10 jaar, in wat de politie omschrijft als een van de gruwelijkste zaken van kindermisbruik in het land.