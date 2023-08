Zowat 50.000 scoutsjongeren starten World Scout Jamboree in Zuid-Korea

De wereldjamboree wordt sinds 1920 om de vier jaar in een ander land georganiseerd. Dit jaar verzamelen ongeveer 50.000 tieners van 1 tot 12 augustus in de Zuid-Koreaanse regio Saemangeum. Op de bijeenkomst leren jonge mensen vanuit alle continenten, culturen, religies, afkomst en achtergrond, door samen te kamperen wat wereldbroederschap kan betekenen.

Het thema van deze editie is ‘Teken je droom’, wat de bereidheid toont om ideeën en meningen van jongeren te accepteren. Op het programma staan onder meer activiteiten om de sociale, fysieke, intellectuele, emotionele en mentale ontwikkeling van de scouts de stimuleren. De Belgische jongeren brengen tijdens hun verblijf ook een bezoek aan de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.

De groep Belgen bestaat uit 28 units, met telkens 36 leden en 4 leid(st)ers. De scoutsjongeren zijn aangesloten bij een van de vijf scoutsbewegingen in België: FOS Open Scouting, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique, Les Guides of Scouts et Guides Pluralistes de Belgique.

De eerste Belgische scoutsjongeren zijn vorige zaterdag vertrokken vanop de Heizel in Brussel. Ze sprongen er de bus op richting de luchthavens van Zaventem, Amsterdam of Parijs. Ook afgelopen zondag en maandag vertrokken er nog jongeren richting Zuid-Korea. Ze reisden eerst rond in Zuid-Korea vooraleer de Jamboree te vervoegen. Baptiste Legast, de woordvoerder van de Belgische deelnemende scouts, noemde de Jamboree het “het equivalent van de Olympische Spelen voor scouts”. “Het is als een enorm festival met 50.000 mensen die elkaar ontmoeten om samen scoutsactiviteiten te doen.”