Magazijn van metaalbedrijf uitgebrand in Hamont

Maandag iets voor middernacht heeft er een hevige uitslaande brand gewoed in het metaalbouwbedrijf Van Vlierden in de Industriestraat in Hamont. Hierbij brandde het magazijn volledig uit.

Het was een passant die rookontwikkeling opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. Al snel sloegen de vlammen metershoog door het dak en waren ze tot in de verre omtrek te zien. Het vuur situeerde zich in het magazijn waar heel wat goederen lagen opgeslagen, maar ook brandbare verfproducten. Er werden ook enkele hevige knallen gehoord van gasflessen die explodeerden door de hittestraling.

De brandweer van hulpverleningszone Noord-Limburg probeerde met behulp van onder andere een drone zicht te krijgen op de vuurhaard. “Dat was niet zo simpel omdat het bedrijfsterrein volledig was afgesloten en het gebouw was opgedeeld in verschillende ruimten”, stelt brandweerofficier Koen Maes. “We hebben het bedrijf grotendeels kunnen vrijwaren. Ook het grootwatertransport is een tijd in werking gesteld. In de omgeving zijn ook meetploegen op ronde geweest, maar die hebben geen schadelijke concentraties gemeten.”