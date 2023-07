Komt er alsnog een transfer? Chelsea en Juventus praten nu toch over Lukaku

Raakt de situatie rond Romelu Lukaku (30) toch gedeblokkeerd? De kans is reëel, want Chelsea wil nu toch Juventus-spits Dusan Vlahovic (23) aanwerven en in ruil zouden The Blues Big Rom naar Turijn sturen. De onderhandelingen zijn alvast opgestart en de soap nadert mogelijk zijn ontknoping.

Het was verwarrend. Op een TikTok-filmpje was afgelopen weekend te zien hoe Romelu Lukaku tegenover enkele Inter-fans een overgang naar Juventus leek af te wijzen. Toch was er discussie. Had de spits niet gewoon aangegeven dat hij nooit Forza Juve zou roepen?

Een Inter-shirt zal Lukaku waarschijnlijk niet meer dragen. — © NurPhoto via Getty Images

Lost in translation? Wat er ook van zij, het kan nog altijd dat Juventus Turijn de nieuwe club wordt van Lukaku. Zijn moederclub Chelsea zoekt nog altijd naar een diepe spits om coach Mauricio Pochettino te plezieren. Ze hebben hun oog nu laten vallen op de Serviër Dusan Vlahovic van Juventus. Die stond ook op de radar van PSG, maar daar gaat Ousmane Dembélé van Barcelona normaal aan de slag.

Vlahovic is het dubbele waard

De Engelse topclub zou ondertussen gesprekken hebben aangeknoopt met Juve om te zien wat de mogelijkheden zijn. De Engelsen denken vooral aan een eventuele transfersom plus Romelu Lukaku om de Oude Dame te overtuigen. De marktwaarde van de twee aanvallers ligt immers nogal uit elkaar. Vlahovic wordt op 75 à 80 miljoen gewaardeerd, Lukaku op 40 à 45 miljoen.

Vlahovic zou naar Chelsea trekken. — © EPA-EFE

Het is uiteraard niet het makkelijkste dossier. Volgens diverse Italiaanse bronnen hapt Juventus zeker niet zomaar toe, maar is er nu wel een fundament gelegd om uiteindelijk tot een goeie compromis te komen. Lukaku heeft ooit weleens aangegeven dat hij “nooit, nooit, nooit, nooit, nooit” op een aanbod van Juventus zou ingaan, maar coach Massimiliano Allegri wil de Rode Duivel er nu blijkbaar graag bij, wat hem overstag kan doen gaan.

Groepstrainingen

Juventus eindigde vorig seizoen maar als zevende in de Serie A en wil dit seizoen een pak beter doen. Voor Romelu Lukaku is het een goeie mogelijkheid om zijn carrière in een Europese topcompetitie voort te zetten. Een andere optie was kiezen voor het grote geld van het Saudische Al Hilal dat 50 miljoen bood, maar de woestijn ziet de spits niet zitten.

Lukaku in betere tijden bij Chelsea. — © Getty Images

Voor Lukaku mag er stilaan duidelijkheid komen, want het is al augustus en de start van de topcompetities komt met rasse schreden dichterbij. Het wordt belangrijk om snel aan te sluiten bij de groepstrainingen van een nieuwe werkgever. Zelfs al werd Big Rom de afgelopen maand soms bij de B-ploeg van Chelsea verwacht of onderhield hij zijn conditie goed door op zichzelf te trainen.