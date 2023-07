Valt de uitbarsting van Max Verstappen tegenover ingenieur te verdedigen? “Het is niet raar dat hij op zo’n moment kwaad wordt”

Geen spanning tijdens de GP van België zondag, wel (even) tijdens de kwalificatiesessies twee dagen eerder. Max Verstappen ging stevig tekeer tegen zijn ingenieur en die diende de Nederlander meteen van antwoord. De specialisten van The Paddock komen nog eens terug op het opvallende incident.

Verstappen ging vrijdag als tiende en laatste door naar de laatste heat (Q3) en toonde op dat moment tijdens een korte woede-uitbarsting zijn onvrede over de gekozen tactiek. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase reageerde daar koeltjes en enigszins cynisch op.

Na afloop konden de twee er, zoals zo vaak, alweer smakelijk om lachen. Zeker omdat Verstappen huishield en meer dan acht tienden van een seconde sneller was dan nummer twee Charles Leclerc. “Sorry voor mijn uitbarsting richting GP”, zei Verstappen direct na de kwalificatie, waarop Lambiase antwoordde: “Ik raak er langzaam aan gewend…”

The Paddock: “Niet raar dat hij op zo’n moment kwaad wordt”

In de Formule 1-podcast The Paddock kwamen de specialisten nog eens terug op het incident. “Verstappen is zó’n competitiebeest… Ik snap het ergens ook wel”, zegt F2 en F3-commentator Jarno Boone. “Als je elke race met twee vingers in de neus wint, dan wil het voor jezelf natuurlijk ook op de één of andere manier interessant houden. Als je dan pas tiende bent, dan baal je wel. Je weet dat je de snelste wagen hebt en dat je de beste coureur van het moment bent, dan wil je niet als tiende door naar Q3. Ik vind het niet raar dat hij op zo’n moment even kwaad wordt.”

