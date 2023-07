Acid dringt binnen op Tomorrowland en toont zijn gehavende lichaam: “Het was pure hel”

Het was afgelopen woensdag Acid naar eigen zeggen plots naar Tomorrowland wilde. Maar de tickets waren natuurlijk al sinds januari uitverkocht. Ook sponsors hadden geen plaatsen meer over voor influencers of gasten, dus besloot de West-Vlaming om de trein naar Boom te nemen en daar te zien of hij op een of andere manier binnen zou geraken.

Omdat aan geen ticket meer te raken was, ook niet via buurtbewoners, besloot hij eerst te proberen via de artiesteningang binnen te geraken. Ook andere pogingen draaiden op niets uit. Dus zat er niets anders op dan een weg te zoeken langs de security heen. Die ging via de hockeyvelden aan De Schorre door een tuin en wat bosjes, brandnetels inbegrepen. “Het was pure hel”, zo zegt hij in zijn verslag op Youtube. “Het zijn hier allemaal prikkeldraden.”

Na nog eens een reeks brandnetels, staat Acid plots op het festivalterrein. In de video toont hij daarna ook nog zijn gehavende lichaam, door de vele brandnetels.