Radio-dj Vincent Fierens en collega Emma Salden zijn een koppel

De twee zouden al een halfjaar een koppel vormen. Hun collega’s hadden het al een tijdje door, maar nu mag ook de rest van het land het weten. De liefde ontstond op de werkvloer bij Q-Music. Fierens heeft er zijn eigen radioprogramma Vincent Live, terwijl Salden de side-kick is van Regi tijdens zijn programma Radio Regi.

Fierens en Salden kwamen van in het begin goed overeen. Ze wonen ook in dezelfde stad en delen dezelfde interesses. “Onze eerste date beleefden we in een Mexicaans restaurantje in Antwerpen. Momenteel wonen we beiden nog op ons eigen plekje in de Sinjorenstad. Dicht bij elkaar - wat het gemakkelijk maakt, maar we zijn ook aan het uitkijken naar een stekje samen”, vertellen ze aan HLN.

(sgg)