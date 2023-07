Braziliaanse voetbalster Dani Alves aangeklaagd voor aanranding jonge vrouw

De 40-jarige Alves, die eind vorig jaar nog actief was op het WK in Qatar, zou in december een vrouw seksueel hebben misbruikt in een discotheek in Barcelona. Na een aanvankelijke ontkenning zei hij later dat alles met wederzijdse instemming was gebeurd. De verdediger zit al sinds 20 januari in een gevangenis buiten Barcelona. Kort nadat de zaak bekend was geworden, besloot de Mexicaanse club Pumas het contract van Alves te ontbinden.

Alves, voormalige speler van Barcelona, kan een gevangenisstraf tot twaalf jaar krijgen als hij schuldig wordt bevonden.