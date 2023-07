STVV rondt komst Fujita af, maar aanwinst mag nog niet meetrainen

De 21-jarige verdedigende middenvelder zette zijn handtekening onder een meerjarig contract op Stayen. Maar zijn visum is nog niet in orde, waardoor hij voorlopig nog in zijn eentje moet trainen. STVV stelt alles in het werk om het papierwerk zo snel mogelijk in orde te krijgen.

Na hun overwinning tegen Standard genoten de Kanaries maandag van hun welverdiende vrije dag. Dinsdag staan twee trainingen op het programma, in de voor- en namiddag. Woensdag oefent STVV in en tegen de Duitse topclub RB Leipzig.