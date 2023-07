Tientallen vrijwilligers starten opbouw van Absolutely Free Festival

Met de helpende handen van tientallen vrijwilligers is de opbouw gestart van het Absolutely Free Festival. Dat vindt vrijdag en zaterdag plaats aan C-mine in Genk.

Grote en kleinere tenten, honderden meters hekwerk, togen en podia, inkleding waar al een heel seizoen aan geknutseld is,… De ploeg van het Absolutely Free Festival heeft een drukke week voor de boeg. Tegen vrijdagmiddag moet het festivalterrein aan C-mine immers picobello in orde zijn om de eerste festivalgangers te ontvangen. Bovendien staat er dit jaar ook extra voorbereidingswerk op het programma: het festival breidt deze editie namelijk uit met een camping waar bezoekers mits reservatie kunnen overnachten.

Honderden meters hekwerk worden rond het terrein geplaatst.

Toegang = lege batterijen

Het festival is gratis te bezoeken als je liefst zo veel mogelijk gebruikte batterijen meebrengt. De voorbije negen jaar zamelde het festival op die manier liefst 240.000 lege batterijen in. Dit jaar wil het festival stunten door het hoogste aantal batterijen ooit in te zamelen.

Op het programma van het festival vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus staan een veertigtal binnen- én buitenlandse kleppers als Beak>, Protomartyr, Dan Deacon, Mayorga, Lander & Adriaan, King Hannah en Porridge Radio.

Meer info op www.absolutelyfree.be