Gênant: moeder zit uur vast in babyschommel voor brandweer haar kan bevrijden: “Iedereen bleef maar lachen”

De Britse Leala Vanbest (22) heeft na een uitstapje met haar dochter naar een park in Southend Essex haar lesje wel geleerd. De moeder was in een babyschommel gekropen en raakte er niet meer uit. Haar vriendinnen probeerden haar nog te bevrijden, maar moesten uiteindelijk de brandweer bellen. “Ik zat ongeveer een uur vast”, zegt Leana. “Er kwamen zelfs mensen naar buiten om te kijken hoe ik werd bevrijd.”